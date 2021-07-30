Киев, 30 июля 2021, 14:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на подконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом сообщила 30 июля пресс-служба главы государства.
Во время мероприятий по случаю захвата боевиками ВСУ населённого пункта Авдеевка Зеленский представил нового командующего так называемой «Операцией объединённых сил». Им стал кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степени, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как сообщили в пресс-службе, Зеленский примет участие в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Напомним, ранее Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой украинской миссии при НАТО.
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