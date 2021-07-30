Киев, 30 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на подконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом сообщила 30 июля пресс-служба главы государства.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

Во время мероприятий по случаю захвата боевиками ВСУ населённого пункта Авдеевка Зеленский представил нового командующего так называемой «Операцией объединённых сил». Им стал кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степени, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как сообщили в пресс-службе, Зеленский примет участие в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с водой. Восемь вопросов мы завтра будем рассматривать», — рассказал журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, ранее Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой украинской миссии при НАТО.