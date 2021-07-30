Москва, 30 июля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Первый канал не ограничивает неэфирные трансляции Олимпийских игр в Токио на территории Крыма. Об этом 30 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что владельцем всех прав на теле‑ и интернет-вещание и на иные трансляции является Международный олимпийский комитет (МОК).

«Это всё регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно», — констатировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пояснил, что неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернете блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Он также добавил, что все трансляции, доступные только в интернет-среде, Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио. При этом контент на официальном сайте телеканала — www.1tv.ru — доступен на территории Крыма без ограничений.