Казань, 30 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Казани с 30 июля в тестовом режиме заработали четыре дополнительных мобильных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции, развернутых в учреждениях культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По словам замминистра здравоохранения РТ Владимира Жаворонкова, привиться можно в культурно-досуговом комплексе им. Ленина, культурных центрах «Сайдаш», «Московский» и «Залесный».

Новые пункты вакцинации работают по графику учреждений. Возможно, позже работа мобильных пунктов, в зависимости от активности жителей, будет скорректирована, уточнил представитель регионального минздрава.

По состоянию на 30 июля в Татарии вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 813 257 человек. Вторым компонентом вакцины привились 579 854 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 30 июля лабораторно подтверждены 23 876 случаев инфицирования коронавирусом.

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