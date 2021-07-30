На Псковщине видят тенденцию стабильного снижения заболеваемости COVID-19
Псков, 30 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Псковской области установилась тенденция к медленному, но стабильному снижению заболеваемости, сообщил 30 июля губернатор региона Михаил Ведерников на совещании оперативного штаба. Она держится уже третью неделю.
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«Можно осторожно предположить, что мы выходим на плато. Эксперты уверены, что это стало возможным исключительно благодаря активной прививочной кампании. Без вакцинации показатели заболеваемости могли быть в два раза выше», — заметил губернатор.
При этом он напомнил, что ещё остаются факторы, которые вызывают настороженность.
«Наш ковидный коечный фонд сейчас загружен менее, чем на 70%. При этом доля пациентов в тяжёлом состоянии остаётся крайне высокой», — пояснил Ведерников.
На данный момент в Псковской областной инфекционной больнице на 240 человек в среднем состоянии приходится почти 90 пациентов в тяжёлом состоянии. Власти видят этому две причины. Прежде всего, это распространение новых агрессивных штаммов COVID-19, которые быстро развиваются и представляют опасность даже для молодых пациентов. А также то, что жители региона стали спокойнее относиться к болезни и снова с опозданием обращаются за медицинской помощью.
«На неделе буквально в течение суток в инфекционную больницу поступили пять человек с поражением лёгких свыше 60−70%, которые обратились за помощью почти после двух недель болезни», — рассказал Михаил Ведерников.
Добавим, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в Псковской области заразились коронавирусом 43 523 человек, из них 115 — за минувшие сутки, что на три человека меньше, чем днем ранее. Выздоровели 36 123 жителей, в том числе за сутки было выписано по выздоровлению 130 пациентов. Умерли 563 человека, трое из них — за минувшие сутки.