Франкфурт-на-Майне, Германия, 30 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Популярный онлайн-шутер Hunt: Showdown получил дополнение под названием Through the Bone Briar. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на официальном YouTube-канале проекта.

Crytek Hunt: Showdown

Главным нововведением дополнения стал легендарный охотник по имени Каин. Помимо него, в игру также добавили уникальные винтовки: «Кошмар» и «Обломки костей».

Напомним, что Hunt: Showdown — это игра, в которой геймеры охотятся на различных монстров в декорациях Дикого Запада. В проекте присутствуют как PvE (игрок против окружения), так и PvP (игрок против игрока) элементы.