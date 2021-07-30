Берлин, 30 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Немецкий концерн Daimler планирует представить накануне открытия международной автомобильной выставки в Мюнхене восемь новых моделей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Media.daimler.com Тизерное изображение Mercedes-Benz EQB

Автовыставка IAA в Мюнхене откроется 7 сентября текущего года. А новые модели Daimler будут представлены 5 сентября. Дебют новинок пройдет в онлайн-формате.

Так, концерн Daimler AG представит Mercedes-Benz EQB и бронированный седан Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic.

Кроме того, немецкий концерн анонсировал премьеру электромобиля Mercedes-Benz EQE, который в модельной линейке марки будет располагаться ниже, чем модель EQS. Обе модели построены на одной и той же «тележке» MEA (Modular Electric Architecture).

Первый серийный электрокар представит подразделение AMG. Еще одна новинка от этого подразделения — это гибридная версия Mercedes-AMG GT.

Еще накануне выставки в Мюнхене будут показаны электрокар Smart, созданный совместно с Geely, а также концептуальная модель Mercedes-Maybach EQS SUV и кросс-универсал Mercedes-Benz С-класса All Terrain.

Ранее была представлена бронированная версия нового Mercedes-Benz S-Class, получившая максимальную степень баллистической защиты для легковых машин стандарта VPAM VR10.

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