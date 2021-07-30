Киев, , 13:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом поднимет темы газопровода «Северный поток — 2» и привлечения США к урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко в эфире телеканала «24».

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

"Президент будет задавать вопрос по «Северному потоку — 2», по энергетической, национальной безопасности, по привлечению, так или иначе, США к «нормандскому формату». Мы попытаемся объяснить, как мы видим выполнение Минских соглашений, как мы видим мирный процесс», — рассказал он.

Помимо указанных тем, Зеленский хочет обсудить увеличение военной помощи Украине со стороны США, а также ряд экономических вопросов.

Напомним, ранее стало известно, что палата представителей США приняла бюджет Госдепа на 2022 год, согласно которому Украине получит на $28,5 млн помощи больше, чем в 2021 году.

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