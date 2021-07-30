Кишинёв, , 13:56 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) выступает против того, чтобы на территории республиканского стадиона в Кишинёве построили новое здание посольства США. Об этом сообщил экс-президент Молдавии, председатель ПСРМ Игорь Додон 29 июля в эфире телеканала Moldova 1.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший молдавский лидер заявил, что депутаты его партии будут голосовать против всех инициатив, связанных со строительством американского посольства. Также «социалисты» готовы выходить на акции протеста.

«Если граждане потребуют, чтобы мы блокировали это строительство, в том числе массовыми протестами, тогда мы это сделаем», — сказал Додон.

Он добавил, что решение руководства Молдавии передать США 5 гектар земли якобы является «платой» за поддержку Вашингтоном молдавской пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПДС) на прошедших 11 июля парламентских выборах.

Напомним, в ходе последних парламентских выборов в Молдавии партия ПДС, получила 63 места в парламенте из 101. Блоку социалистов и коммунистов досталось 38 мест, партии «Шор» — шесть.

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