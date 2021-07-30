Симферополь, 30 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Сотрудники администрации президента России видели сообщения в прессе о массовом конфликте в Симферополе. Главе государства о подобных инцидентах не докладывают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами 30 июля.

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«Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты», — пояснил Песков.

Он отметил, что в Кремле нет на этот счёт какой-то «специальной информации», подобными вопросами занимаются правоохранительные органы.

Представитель Кремля, комментируя утверждения об угрозах участников драки в адрес правоохранителей, заявил, что их национальная принадлежность не имеет значения. Неповиновение или угрозы представителям органов правопорядка должны наказываться по закону.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в центре Симферополя подрались местные жители и гости региона. По информации СМИ, приезжие были чеченцами. Конфликт попытались пресечь сотрудники полиции и Росгвардии.

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