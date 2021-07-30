Москва, 30 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Комик и телеведущий Гарик Харламов планирует открыть собственную сеть закусочных. Об этом сообщило издание Forbes.

Wikimedia.com Хот-дог

По данным издания, проект Харламова называется «Хот Дог Бульдог». Вместе с телеведущим в создании сети сосисочных участвует ресторатор Алексей Васильчук, основатель «Чайхона №1», Burger Heroes и «Депо».

Ранее Гарик Харламов в одном из интервью рассказывал, почему он не открывает собственный ресторан, как это делают многие его коллеги. По признанию комика, он боится, что его «облапошат» в этом деле, так как он не является «человеком бизнеса».