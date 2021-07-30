Москва, 30 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве попросили произвести расширение своего видеоцентра. Соответствующий запрос на имя заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной направил глава штаба Алексей Венедиктов.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

В своем запросе общественный деятель отметил, что на данный момент видеоцентр представляет из себя центр, где специально подготовленные наблюдатели следят за процессом голосования на участках в режиме онлайн.

«Видится справедливым создание дополнительного центра видеонаблюдения на территории общественного штаба для наблюдателей от каждого кандидата в депутаты», — обратился к городским властям Венедиктов.