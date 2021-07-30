Москва, 30 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Не допустить завершения строительства «Северного потока — 2», вряд ли возможно. В конце августа или в сентябре трубопровод войдет в строй, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«При этом не очень понятно, почему США переживают из-за высоких цен на газ в Европе. Год назад они лишь немногим превышали себестоимость Газпрома в $100, а теперь подходят к $500.

Кстати, сами американцы на доходах Газпрома также неплохо заработают. Как известно, примерно половина акционерного капитала торгуется на фондовых рынках и около 30% из этой половины принадлежит иностранным инвесторам. Дивиденды и рост капитализации никто не отменял.

Многие сейчас вспоминают как в 2005—2006 годах Газпром взлетел с $2,5 до $13. Тогда были сняты ограничения на покупку акций газового холдинга для иностранцев и началась торговля данными активами на ММВБ и в РТС.

Старт «Северного потока — 2» может стать аналогичным драйвером роста. Газпром рыночная ответственная компания. И будет строго выполнять условия контрактов.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым Газпром обязался гарантировать прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Однако судьба украинской ГТС после 2024 года, действительно, под вопросом. На месте Киева стоит обменять газотранспортную систему на долю в акционерном капитале Газпрома.

Это автоматом дало бы загрузку после 2024 года и инвестиции в изношенную трубу. Ну и дивиденды по акциям Газпрома никто не отменял. Только для этого, понятное дело, необходимо сильно смягчить антироссийскую риторику», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Диана Фрэнсис в статье для американского журнала The National Interest. Написала, что Россия якобы предприняла некий «манёвр», чтобы вынудить правительство Германии поскорее согласиться на введение «Северного потока — 2».

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