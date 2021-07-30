Екатеринбург, 30 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил возможности, созданные для учеников школы №80 Екатеринбурга в новом здании, построенном на бюджетные средства. Участие в осмотре новых учебных пространств, рассчитанных на 1000 школьников, 30 июля принял также глава города Алексей Орлов, сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

«Завершение строительства школы №80 — большое событие для Екатеринбурга и Свердловской области. Мне по этой школе приходило много обращений родителей. Старое здание 1936 года постройки уже перестало отвечать всем современным требованиям и было попросту небезопасным. И я знаю, как долго на Уралмаше ждали открытия новой школы. Важно, что в новом здании смогут учиться вдвое больше детей, школа рассчитана на 1000 человек. И здесь все сделано так, как должно быть в современной школе, по лучшим мировым практикам — от кабинетов до учебных программ. Мы посмотрели «начинку»: лаборатории, студии, библиотеку. Если не знать, что это школа — можно подумать, что это офис крутой IT-компании. Мы сами с коллегами сегодня радуемся, как первоклассники на линейке», — отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, в планах сдать с 2021 по 2024 год в Свердловской области 21 объект школьного строительства на 15,7 тысячи человек — это совершенно новые учебные заведения и корпуса, построенные для действующих школ.

«Эту школу ждали очень давно, потому что еще в 2014 году 80-я школа, которая была рассчитана на 425 мест, была закрыта в связи с аварийностью. Детей перевели в школу №72. В этом году в целом мы открываем более 3 тысяч мест в образовательных учреждениях, в детских садах — более 2 тысяч. Это было бы, конечно, невозможно без активной поддержки правительства области и лично Евгения Владимировича Куйвашева. Мы видим, что здесь в полной мере реализованы принципы губернаторской программы «Уральская инженерная школа». Здесь действительно воспитываются молодые инженеры, которые для себя, я абсолютно уверен, выберут эти специальности», — сказал Алексей Орлов.

Новое здание школы № 80 на улице Калинина, 26А состоит из трёх блоков в четыре этажа каждый. На строительство было направлено почти 900 миллионов рублей, из которых 550 миллионов — средства областного бюджета, остальные — муниципального. Ещё около 108 миллионов рублей было выделено из региональной казны на оснащение учебного заведения. Построила школу за три года компания «Атомстройкомплекс».

Здесь оборудованы кабинеты и игровые для младших школьников, классы для средней и старшей школы, мастерские. Организован медицинский блок, столовая, два спортзала, актовый зал и библиотечно-информационный центр. Отдельно стоит отметить профильный инженерно-технологический класс с лабораторией по изучению аналоговой и цифровой электроники, микропроцессоров, программирования электронных устройств, лабораторией 3D-моделирования и прототипирования, робототехническими наборами.

Новое здание оснащено системой контроля доступа и видеонаблюдения. На улице — площадки для игр и занятий спортом. Особое внимание — доступности для людей с ограниченными возможностями. Здесь для них предусмотрены широкие проёмы, специальные лифты и так далее.