Минск, 30 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Те люди, которые прямо выступали против курса Белоруссии, не должны находиться на государственной службе в республике. Об этом 30 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Говорю прямо: на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что это касается сотрудников государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на государственных предприятиях, педагогов, а также лиц, которые в силу публичности оказывают влияние на общественное мнение в республике.

«Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом и при этом поливает грязью свою страну», — добавил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии завершают системную работу по наведению порядка в информационном поле, однако они борются не с инакомыслием или разными мнениями.