Ульяновск, 30 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Ульяновскую область возвращается жаркая погода. Соответствующее предупреждение распространило управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце

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В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии отмечают, что 31 июля и 1 августа ожидается +30…+33 градуса жары.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении управления.

Спасатели призывают жителей по возможности ограничить пребывание на солнце, особенно пожилым гражданам, страдающим гипертоническими заболеваниями и детям.

Отметим, что ранее «жёлтый» уровень погодной опасности объявлялся в Ульяновской области вечером 29 июля и в ночь на 30 июля из-за грозы, ливней и сильного ветра.