Симферополь, 30 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Республика Крым заняла первое место в рейтинге регионов РФ по темпам дорожного строительства. Об этом 30 июля в ходе поездки в регион сообщил журналистам заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Крым по темпам дорожного строительства на первом месте в стране. В этом году по количеству отремонтированных и строящихся дорог на первом месте в стране», — сказал Марат Хуснуллин.

Отметим, что в 2020 году по темпам строительства дорог Крым занимал лишь 80-е место из 95. На 2021 год в регионе планируется отремонтировать более 600 километров дорог.