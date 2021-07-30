Саратов, 30 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Опасные метеорологические явления ожидаются на территории Саратовской области, сообщает ГУ МЧС России по региону. В связи с этим объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Град

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Вечером 30 июля и в ночь на 31 июля местами по области пройдет ливневый дождь (15 мм и более). Днем возможна гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с, вероятен град. Температура воздуха ночью составит +20 градусов, днем 31 июля — до +29.

В период с 31 июля по 4 августа в большинстве районов Саратовской области сохранится высокая пожароопасность (4 класс), местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

ИА REGNUM напоминает, по прогнозу синоптиков, 30 и 31 июля на Дону пройдут сильные дожди, ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20−24 метров в секунду.

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