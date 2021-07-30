Оттава, , 13:42 — REGNUM Пока жители Канады ждут, когда в стране будут объявлены федеральные выборы, представители ответственного за их проведение органа Elections Canada продолжают заверять общественность, что пандемия коронавируса не помешает проведению голосования по избранию депутатов в парламент. Об этом 29 июля сообщил телеканал CTV News.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ответственный за организацию выборов в стране Стефан Перро в июне заявил, что выборы в Канаде состоятся даже в условиях коронавируса без необходимости для федерального правительства принимать поправки к закону о выборах.

«За последний год мы провели обширные мероприятия по обеспечению готовности не только для подготовки к следующим выборам, но и для того, чтобы приспособиться к обстоятельствам пандемии и обеспечить безопасное голосование», — заявил Перро 27 июля в ходе заседания парламентского комитета по внутренним делам.