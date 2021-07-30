Москва, 30 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Кремлю не известно о ситуации вокруг постановки в театре «Современник», которая получила скандальную известность из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 30 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не знаю, о чем идет речь. Я вам честно скажу, упустил я этот сюжет», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию. — Минкульт у нас занимается театрами, все же лучше туда обращаться».

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о возможном оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны, допущенном в постановке театра «Современник» проверяет Следственный комитет России.

В ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в СКР.

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