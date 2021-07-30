Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в поседений день июля произойдет ухудшение погодных условий. Ожидаются усиление ветра и грозы, сообщает 30 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень в Петербурге

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу 31 июля ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью южный, юго-западный 6−11 м/с, днем юго-западный, западный 8−13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.

В воскресенье 1 августа также ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.