Сербия, 30 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. У сербских производителей яблок в 2021 году осталось большое количество товара, который они не смогли реализовать из-за новых правил экспорта овощей и фруктов в Российскую Федерацию. Об этом заявил производитель яблок Никола Котарац из населенного пункта Сланкамен вблизи Белграда.

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По его словам, ранее введенный регламент регистрации экспортеров овощей и фруктов в Российскую Федерацию привел к тому, что многие сербские производители потеряли право напрямую экспортировать свою продукцию в Россию, а посредники «физически не справляются с объемом работы».

По словам Котараца, в Сербии в этом году осталось нереализованных 700−800 тонн яблок или около 40% всего урожая.

«Тем временем в супермаркетах продаются яблоки из Польши по цене 100 динаров за килограмм ($1 — ИА REGNUM). А мы наши яблоки, которые лучшего качества, продаем для переработки по цене 7 динаров за килограмм. Государство не интересуется тем, какой урожай поспел для сбора и экспорта, хотя оно и выделяло субсидии на производство», — заявил Котарац агентству «Бета».

Напомним, что Россия является главным рынком для экспорта сербских яблок.