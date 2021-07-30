Оттава, 30 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Переводчики, которые помогали канадским военным во время войны в Афганистане, должны быть доставлены в Канаду «как можно скорее». Об этом в ходе пресс-конференции 29 июля заявила заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд, передает телерадиовещатель CBC.

Канада

«Люди, которые работали в интересах Канады, и поэтому имеют полное право приехать в Канаду, должны сесть на борт самолета как можно скорее», — подчеркнула Фриланд.

Комментарии Фриланд, отмечают журналисты, последовали после паники и замешательства среди переводчиков и других афганцев, которые работали с канадскими военными во время их 13-летней миссии в Афганистане. Ранее им было разослано электронное письмо, в котором говорилось, что подать документы на переселение в Канаду, они смогут только в течение трех дней.

Таким образом, Фриланд дала понять, что столь короткий срок обусловлен угрозой сотрудничавшим с иностранцами афганцам со стороны боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).