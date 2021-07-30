Минск, , 13:32 — REGNUM В Белоруссии завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Об этом 30 июля на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки заявил президент республики Александр Лукашенко.

Свобода слова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Под эту марку вырезать разные точки зрения — все, пропадем, погибнет страна, — подчеркнул белорусский лидер. — Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность».

Именно против этого власти будут бороться «жёстко и решительно» и не отступят, подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский лидер указал на разницу межу критикой властей, которую они, по словам Лукашенко, воспринимают адекватно, и призывами «к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные, бандитские настроения».

«Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные сливы, кибератаки и доступ к личным данным. Этого не будет», — заявил Лукашенко.

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Глава государства добавил, что был сформирован целый пояс медиапорталов, ориентированных на конкретные населённые пункты и целые территории в Белоруссии. Он напомнил, что только в этом году в республиканский список экстремистских материалов были включены более ста интернет-ресурсов.

«Сегодня уже все должны понимать, с какой конкретной целью по всей стране создавались ангажированные информационные ресурсы: сайты, Telegram-каналы, видеоблоги, группы в социальных сетях, мессенджеры. Вся Беларусь была окутана этой сетью», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении навести порядок со свободой слова в Белоруссии президент республики Александр Лукашенко заявлял год назад на встрече с представителями крупнейших белорусских СМИ. Тогда белорусский лидер отмечал, что наличие свободы слова не обозначает вседозволенности.