Лукашенко увидел в свободе слова в Белоруссии признаки экстремизма
Минск, 30 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Белоруссии завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Об этом 30 июля на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Именно против этого власти будут бороться «жёстко и решительно» и не отступят, подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Белорусский лидер указал на разницу межу критикой властей, которую они, по словам Лукашенко, воспринимают адекватно, и призывами «к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные, бандитские настроения».
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Глава государства добавил, что был сформирован целый пояс медиапорталов, ориентированных на конкретные населённые пункты и целые территории в Белоруссии. Он напомнил, что только в этом году в республиканский список экстремистских материалов были включены более ста интернет-ресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, о намерении навести порядок со свободой слова в Белоруссии президент республики Александр Лукашенко заявлял год назад на встрече с представителями крупнейших белорусских СМИ. Тогда белорусский лидер отмечал, что наличие свободы слова не обозначает вседозволенности.