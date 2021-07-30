Копенгаген, 30 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. По состоянию на 30 июля 36% жителей Дании в возрасте от 12 до 15 лет записались на иммунизацию от COVID-19. Об этом написала шведская газета Aftonbladet.

Вакцина

«Мой четкий призыв ко всем 12—15-летним и их родителям: пройдите вакцинацию до начала занятий в школе», — заявил на пресс-конференции директор агентства глава датского управления здравоохранения Сорен Брострём.

Сейчас в Дании 85 091 ребенок в возрасте от 12 до 15 лет сделали первую дозу вакцины от COVID-19.

Отмечается, что вакцинация детей обсуждалась в Дании с тех пор, как в июне стало ясно, что правительство разрешит прививать подростков. В свою очередь Шведская ассоциация педиатров предупредила, что до сих пор не было проведено достаточных исследований о возможном появлении у детей побочных эффектов от вакцины.