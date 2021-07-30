Москва, , 13:52 — REGNUM Политизировали проект «Северный поток — 2» не мы, его превратили в политическую распрю Украина, Польша и США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 июля, комментируя публикацию в журнале National Interest.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, авторы публикации утверждают, что Россия «начала играть мускулами» перед запуском проекта «Северный поток — 2», а именно — стала сокращать поставки газа через Украину и повышать цены, чтобы добиться сговорчивости властей Германии.

«Россия действительно должна добиться открытия «Северного потока — 2», но не для того, чтобы кого-то «победить», «принудить» или «лишить безопасности», а для того, чтобы, повысив обеспеченность Европы дешёвым сырьём, подтвердить свою репутацию верного делового партнёра. В этот проект вместе с российским Газпромом огромные деньги вложили многие европейцы. Почему они должны пострадать из-за политических амбиций и козней американцев, поляков, украинцев?

Если на нашу страну оказывается давление, она вправе маневрировать. Она, в отличие от Украины, строит новое, а не пытается продолжать жировать на том, что было создано ещё до того, как появилась нынешняя Украина, а сейчас разваливается. Рантье должны быть посрамлены, деловые люди — получить прибыль. Это нормальная деловая этика.

Политизировали проект «Северный поток — 2» не мы — его превратили в политическую распрю Украина, Польша и США. Джо Байден внёс в позицию США некоторую поправку. Республиканцы и Дональд Трамп, противореча своим собственным идеалам свободного предпринимательства, настойчиво выставляют себя в деле с «Северным потоком — 2» в качестве как минимум лгунов.

Никакой американский сжиженный газ не может являться разумной альтернативой российскому газу. Подорвать свою безопасность Украина может только сама, что упорно делает. Безопасность Европы, в том числе её энергетическую безопасность, уже долгие годы подрывает Вашингтон.

Мы, правда, в подрыв европейской безопасности тоже внесли свой вклад — когда дали разрушить Советский Союз», — отметил Михаил Демурин.