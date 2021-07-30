Пекин, 30 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Cowin (дочерняя компания Chery) разработала новый седан Xuandu. Снимки нового автомобиля распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Chery Новый седан Cowin Xuandu

По своей сути новинка представляет собой возрожденный и серьезно изменённый седан Chery Arrizo 7. У нового Xuandu такие же пропорции, похожая форма бокового остекления, а также аналогичный дверной проём. При этом экстерьер седана имеет некоторые новшества. Авто оснащено новой световой оптикой и другими панелями кузова.

Габаритные размеры седана составляют: 4666×1825×1483 мм. Расстояние между осями колёс равно 2700 мм.

В качестве силового агрегата у автомобиля установлен турбированный двигатель Chery 1.5 максимальной мощностью 156 «лошадей». В паре с мотором функционирует пятискоростная трансмиссия. Также покупателям доступна версия модели с вариатором.

Внешне Xuandu отличается спортивным дизайном, сочетающимся с классическими решениями.

Ранее Chery анонсировала премьеру электрического хэтчбека QQ третьего поколения. Новинка будет иметь доступ к системе Chery iCar, содержащей онлайн-сервисы. Также автомобиль получит удаленный доступ к функциям модели через смартфон.

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