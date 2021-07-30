Чебоксары, 30 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Причиной передачи «некорректных данных» в части охвата ПЦР-тестированием на коронавирус стал «технический сбой». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 июля, заявила на заседании регионального оперативного штаба начальник управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отвечая на критику руководителя республики Олега Николаева за передачу в федеральный центр «недостоверной информации» по охвату тестированием на коронавирус, главный санитарный врач Чувашии признала, что «были названые некорректные данные».

«По вопросу выступления Анны Юрьевны Поповой по охвату тестированием. В связи с техническим сбоем при передаче информации из Центра гигиены и эпидемиологии Чувашской Республики — Чувашии произошёл сбой и названы некорректные данные», — сказала Надежда Луговская.

Она подтвердила данные чувашских властей, что с апреля ежесуточно проводится не менее 200 тестов на коронавирус в расчёте на 100 тыс. жителей, что является нормативным показателем:

«Это норму мы действительно выдерживаем. Впоследствии мы сразу же разобрались, с Москвой связались и отчётные данные проверили. Виновное лицо будет привлечено к ответственности, и данные восстановлены. Ни один тест у нас не пропал, всё это вошло в отчёт».

При этом Луговская обратила внимание на то, что 22 июля на федеральной видеоконференцсвязи были приведены верные данные по тестированию, но 23 июля из-за сбоя переданы «некорректные данные».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое состоялось под председательством главы российского правительства Михаила Мишустина, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Чувашии низкий уровень ПЦР тестирования, то есть ежесуточно проводится менее 100 тестов в расчёте на 100 тыс. населения. В ответ власти Чувашии заявили, что с 20 апреля 2021 года проводится не менее 230 тестов, а «последние месяцы держится в промежутке 270 — 300».