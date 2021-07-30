Стокгольм, 30 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Тесты на COVID-19 73 из 76 сотрудников, работающих на частном предприятии по сбору ягод в шведском Эльвсбюне (лен Норрботтен), дали положительный результат. О крупной вспышке коронавируса на крайнем севере Швеции 30 июля написала газета Aftonbladet.

Цитата из д/ф «Сказки о Маме». реж. Софья Горленко. 2016. Россия Ягоды

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Зараженные сборщики ягод вылетели из Таиланда 18 июля и, по информации правительства Таиланда, на момент полета они были привиты первым компонентом вакцины от COVID-19 и предоставили отрицательные ПЦР-тесты.

«В том месте, откуда они приехали, только что была выявлена большая вспышка [коронавируса]. Мы полагаем, что они занесли инфекцию из Таиланда», — заявила в интервью телеканалу SVT менеджер компании Карина Лундберг.

Отметим, что на территории Швеции действует право беспрепятственного прохода и пользованиям рекреационными ресурсами, поэтому некоторые шведские предприниматели нанимают из-за границы сезонных работников для сбора ягод.