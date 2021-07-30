Москва, 30 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Если гражданин России угрожает сотрудникам правоохранительных органов или оказывает им неповиновение, это является незаконными действиями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт в Крыму между местными правоохранительными органами и уроженцами одного из кавказских регионов России.

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«В любом случае, не важно, кавказцы это или не кавказцы, все граждане нашей страны, и, если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами», — сказал Песков.

По его словам, о подобных частных инцидентах президенту РФ Владимиру Путину не докладывают, и с такими случаями должны разбираться сотрудники полиции и росгвардейцы.