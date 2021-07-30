Стокгольм, 30 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Как выяснилось ранее в ходе журналистского расследования газеты Dagens Nyheter, по всей Швеции поставщики медицинских услуг разрешают своим клиентам выбирать медперсонал из числа «этнических шведов». Свое отношение к новости 30 июля высказал премьер-министр страны Стефан Лёвен, давая интервью местному изданию Allehanda.

Frankie Fouganthine Стефан Лёвен

«Я так злился, это было так противно, когда я читал об этом … Мы ни на минуту не должны прекращать борьбу с расизмом и ксенофобией», — заявил Лёвен.

Когда репортеры Dagens Nyheter позвонили более чем в 100 государственных и частных клиник, расположенных во всех регионах Швеции, то в 51 из них удовлетворили запрос на то, чтобы клиента обслуживал этнических швед. В 40 клиниках заявили, что это невозможно, а некоторые медучреждения отказались продолжать разговор.

Отмечается, что на вопрос, связано ли их желание с языковыми компетенциями того или иного медика, журналисты, притворившись обычными пациентами, отвечали отрицательно.