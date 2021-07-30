Самара, 30 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обнаружения на набережной реки Волги тела женщины без признаков жизни возбуждено в Самарской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Подставное тело». реж. Брайан Де Пальма. 1984. США Убийство таинственной незнакомки

Сообщается, что вечером 29 июля в Самаре на пляже набережной реки Волги около Вилоновского спуска найдена транспортная сумка, в которой находилось тело мертвой женщины со связанными конечностями. Сейчас специалисты устанавливают личность потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы.