Саратов, 30 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 16 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 30 июля 1729 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пятеро мужчин и 11 женщин в возрасте от 58 до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 30 июля зарегистрировали 72 815 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел с начала наблюдения 67 981 человек, за сутки — 228 пациентов.

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