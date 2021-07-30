Москва, , 13:19 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской является суверенным правом американского лидера. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Светлана Тихановская Europarl.europa.eu

«Здесь вопрос один — кого представляет госпожа Тихановская? С кем встречается президент США — это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», — сказал Песков.

По его словам, подобные встречи не оказывают никакого влияния на ситуацию в Белоруссии.