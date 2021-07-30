Киев, , 13:23 — REGNUM Первые результаты судебных разбирательств по искам Украины против России следует ждать через 2−5 лет. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского союза по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина 30 июля в интервью изданию «Европейская правда».

Здание ЕСПЧ

Чиновник рассказал, что первые решения, касающиеся Донбасса, появятся через 2−2,5 года, а касающиеся Крыма — не ранее, чем через пять лет.

Всего, по его словам, Украина подала против России девять исков в ЕСПЧ.

Напомним, Украина утратила Крым в 2014 году после госпереворота в Киеве. Население полуострова не признало новую украинскую власть и проголосовало на референдуме за воссоединение Крыма с РФ. Позже украинские силовики и банды «добровольцев» начали карательную операцию против населения Донбасса.

Официальный Киев, пытаясь снять с себя ответственность за происходящее в стране, продвигает версию, якобы на Украину внезапно «напала» Россия. В действительности РФ не является стороной данного конфликта, Украина за семь лет войны так и не смогла представить доказательства наличия регулярных войск РФ в Донбассе. Россия, наряду с другими странами, помогает Украине выполнить Минские соглашения 2015 года и остановить гражданскую войну.

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