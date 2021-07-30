Лондон, 30 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Британскую версию популярного музыкального шоу The X-Factor закрывают. Об этом сообщает издание New York Post.

Suvan Chowdhury Микрофон

По данным СМИ, британский телеканал ITV закрывает проект, так как у них «нет текущих планов» относительно следующего сезона шоу. Создатель The X-Factor, продюсер Саймон Коуэлл, пока никак не прокомментировал ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что The X-Factor — это британское музыкальное шоу талантов, транслировавшееся с 2004 года. Благодаря проекту стали знамениты исполнители Сэм Бэйли, Джеймс Артур, а также бойз-бэнд One Direction.