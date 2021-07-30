Нижний Новгород, 30 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум.

Провозглашённый в нашей стране несколько лет тому назад День семьи, любви и верности был связан с памятью о святых Петре и Февронии Муромских, их житие трактуется как образец христианского брака, но ведь у Петра и Февронии не было детей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 июля, комментируя сообщения об открытии памятника князю Димитрию Донскому и Евфросинии в Нижнем Новгороде.

Дмитрий Иванович Донской

Как сообщалось ранее, памятник установлен на территории нижегородского кремля. Проект связан с созданием центра поддержки и сохранения семьи.

«Решение об открытии в Нижнем Новгороде памятника великому князю Димитрию Донскому и великой княгине Евдокии (в монашестве Евфросинии), причём в прямой привязке к идее поддержки и сохранения семьи, то есть как символа православной, русской семьи, меня искренне порадовало. Меня всегда крайне удивляло, что провозглашённый в нашей стране несколько лет тому назад День семьи, любви и верности был связан с памятью о святых Петре и Февронии Муромских. Их житие, само по себе красивое и поучительное, трактуется почему-то как образец христианского брака и символ идеальных семейных отношений. Но дело в том, что у святых Петра и Февронии не было детей! Неизвестно и о том, чтобы они брали кого-то на воспитание. Между тем в православии главная цель брака — это именно рождение детей, развитие семьи. Об этом говорится и в Ветхом Завете, и в Евангелии — особенно ярко в эпизоде благословения детей Иисусом Христом. О значимости этой задачи для нашей страны сегодня я уже сказал.

Виктор Васнецов. Эскиз. Княгиня Евдокия.(фрагмент) 1885-1893

У святых Дмитрия и Евфросинии было восемь сыновей и четыре дочери. Военные заслуги отца известны, и это не только победа русского войска под его водительством в Куликовской битве. Князь, однако, мало бывал дома, рано скончался. Его жена Евдокия достойно воспитала всех своих детей, после кончины супруга стояла во главе Московского княжества, являясь блюстительницей престолонаследия среди сыновей. Великая княгиня Евдокия была одной из самых образованных женщин своей эпохи. Именно она положила традицию праздновать победу на Куликовом поле в Москве 8 сентября с особой торжественностью…

О св. Евфросинии (Евдокии) можно много говорить, о ней есть отличная книга в серии «Жизнь замечательных людей».

Одним словом, сомнений в том, какая из двух выше приведённых семейных пар достойна считаться символом православной семьи и вообще русской семьи для меня нет. А вот непонимание того, почему в годы, когда рождаемость в стране падает, когда надо всеми возможными способами призывать русских людей умножать свой народ, символом семьи объявлена бездетная пара, остаётся, и серьёзное», — отметил Михаил Демурин.