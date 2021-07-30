Минск, 30 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Власти Белоруссии завершают системную работу по наведению порядка в информационном поле. Однако они борются не с инакомыслием или разными мнениями, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 30 июля на встрече в Минске с активом местной вертикали.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Вырезать разные точки зрения — пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил, что всю страну опутала сеть ангажированных информационных ресурсов. Это сайты, телеграм-каналы, мессенджеры, видеоблоги.

Лукашенко подчеркнул, что против экстремизма власти будут решительно и жёстко бороться. Критика властей — это совершенно иное, нежели призывы к бунту и расправам.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер также заявил, что санкции Запада нацелены на то, чтобы оставить население страны без пенсий и зарплат.

Читайте также: Лукашенко назвал цели вводимых против Белоруссии санкций