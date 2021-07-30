Пенза, 30 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 231 нового носителя коронавируса. Наибольшее число заражений подтвердили в Пензе — 188 случаев. Всего с начала пандемии по состоянию на 30 июля зарегистрировано 55 972 заражения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Выздоровели за все время 46 290 пациентов, за сутки — 36 человек. Скончались от COVID-19 всего 1580 жителей, в том числе за последние 24 часа — 23 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области продлят мораторий на стоимость аренды недвижимости и продаваемых земельных участков. С инициативой о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ковидных ограничений 27 июля выступил врио губернатора Олег Мельниенко.

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