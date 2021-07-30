Анкара, 30 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В числе пострадавших в результате природных пожаров в Турции отсутствуют граждане России. Об этом 30 июля сообщает посольство РФ в стране на своей странице в соцсети Facebook.

Лесной пожар

«По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вечером 29 июля местные власти в превентивном порядке провели эвакуацию туристов из нескольких гостиниц в Мармарисе, которые оказались в зоне риска, временно разместив эвакуированных в отелях в безопасной части города.

Кроме того, указывается, что на сегодняшний день пожарная опасность для гостиниц отсутствует, и большая часть из них продолжает работать в штатном режиме и принимать новых туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время сотрудники противопожарных служб Турции смогли локализовать 42 из 63 лесных пожаров, которые бушуют в стране.