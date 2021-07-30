Токио, 30 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович проиграл представителю Германии Александру Звереву в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) James Boyes Новак Джокович

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Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 1:6.

Джокович четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, одна ошибка на подаче и 5 из 9 брейков.

В финале Зверев сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым. Матч состоится 1 августа.