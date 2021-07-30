Йошкар-Ола, 30 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Марий Эл с момента начала массовой вакцинации граждан от коронавируса до 30 июля прививку сделал 121 071 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Из этого числа оба компонента препарата получили 90 913 жителей республики, полностью завершив процесс вакцинации.

Всего до настоящего времени в регион поступило 133 020 комплектов вакцины от коронавируса, в выходные дни, 31 июля и 1 августа, ожидается поступление в регион еще одной партии антиковидной вакцины.

Кроме того, 31 июля новый прививочный пункт начнет работу во Дворце культуры имени ХХХ-летия Победы в Йошкар-Оле. В субботу и воскресенье новый пункт вакцинации будут работать с 10:00 до 15:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в инфекционных стационарах республики лечение получают 569 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1092 человека, из них у 1075 — пневмония, 55 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 93 пациента, при этом госпитализированы 94 жителя Марий Эл.

Читайте также: Ещё три человека скончались от COVID-19 в Марий Эл