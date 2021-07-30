Саки, Крым, 30 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Заместитель председателя Сакского городского совета Республики Крым Михаил Каширин погиб под колёсами автомобиля утром 30 июля. О смерти Каширина в соцсети написал глава администрации города Саки Александр Овдиенко, причины не уточнялись.

ДТП

«С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича. От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты», — написал Овдиенко.

По информации «Крыминформа», причиной гибели Каширина стала автоавария.

«По предварительным данным, 30 июля 2021 года в 08:40 водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован», — сообщили об аварии в МВД.