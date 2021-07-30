Москва, 30 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Украина будет предпринимать попытки помешать запуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом 30 июля заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pjotr Mahhonin Газопровод «Северный поток — 2»

Причем запуску СП-2 Киев будет мешать путем провокаций, в том числе военных. Кроме того, Украина может начать обвинять Россию в том, что она использует свои энергоресурсы, как средство политического давления.

«Сейчас мы будем видеть кучу провокаций, прежде всего со стороны Украины. Прежде всего на Донбассе и когда они будут встречать сопротивление, то будут просить ввести санкции в отношении России. Также будут заявлять, что Россия использует газ, как энергетическое оружие, хотя Газпром выполняет свои обязательства по прокачке газа и взял даже дополнительные объёмы транзита», — сказал Юшков.