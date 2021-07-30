Рязань, 30 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Рязанской области 30 июля выявлено 126 носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заражения достигло 35 тысяч, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,36%. Всего в Рязанской области подтверждено 35 043 случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 13 995 жителей. Выздоровели 32 592 человека, из них 106 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, 30 июля в регионе зарегистрировано ещё пять летальных исходов у пациентов, таким образом, от осложнений при коронавирусе скончались 793 человека.