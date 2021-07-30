Москва, 30 июля 2021, 13:09 — REGNUM Москва обеспокоена произошедшими недавно инцидентами на границе Армении и Азербайджана, говорится в распространенном 30 июля комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семьям погибших, а также пожелали выздоровления пострадавшим и раненым.
Напомним, ранее в минобороны Армении заявили, что в ночь на 29 июля вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении на участке границы в Гегаркуникской области.
Кроме того, 28 июля в пресс-службе минобороны Армении заявили, что подразделения азербайджанских вооружённых сил после атаки на армянские позиции понесли потери и были отброшены на свои исходные позиции.
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