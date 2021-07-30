Казань, 30 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Один из сооснователей финансовой компании Finiko Кирилл Доронин задержан сотрудниками полиции в Казани, сообщает «Татар-информ».

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По версии следствия, в период с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года представители организации Finiko осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Для привлечения клиентов распространялась информация о приеме денег по разным программам, по которым выплачивался ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества.

В июле 2021 года появилась информация, что вкладчики не могут вывести свои средства из личного кабинета. Пострадавшие массово стали писать заявления в правоохранительные органы.

ИА REGNUM напоминает, в производстве главного следственного управления МВД по Татарии находится уголовное дело, возбужденное еще в декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»). Основанием для его возбуждения стали сведения материалов проверки управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства.

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