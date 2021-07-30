Симферополь, 30 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Первая партия воды добыта из скважин под Азовским морем. Об этом 30 июля сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе поездки в Крым. Как уточнил Хуснуллин, качество полученной воды на данный момент предстоит изучить специалистам.

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«Мы нашли воду на глубине в сто метров. Через пару дней мы будем знать, что это за вода», — сказал Хуснуллин.

Хуснуллин также уточнил, вопрос бесперебойного водоснабжения Крыма на ближайшие два года снят — именно на этот срок должно хватить имеющихся сегодня на полуострове запасов пресной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с водоснабжением в Крыму связаны с перекрытием со стороны Украины Северо-Крымского канала. Обострилась ситуация в 2020 году из-за затянувшегося маловодья, в районах Крыма вводились ограничения на водоснабжение. Ранее был утверждён план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя, на его реализацию предусмотрено выделение почти 50 млрд рублей.