Йошкар-Ола, 30 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США

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Накануне в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 376 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в Марий Эл выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 021 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 979 человек.

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